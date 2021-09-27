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Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову еще не поступало приглашение на выездное заседание фракции «Слуга народа» в Трускавце.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

«Приглашения не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности, во Львовской области», - отметила она.

В то же время у Разумкова не исключают, что если соответствующее приглашение поступит, спикер посетит заседание фракции.

22 сентября первый заместитель председателя фракции «Слуга народа», председатель партии «СН» Александр Корниенко сообщил, что в начале октября состоится «большое заседание фракции, большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами».

«В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство - в полном составе будем приглашать», - сказал он.

В тот же день Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием фракции «СН», представителей всех ветвей власти и президента.

 
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