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Только тот грех не прощается человеку, в котором он не хочет каяться.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель отметил, что за время своей земной жизни человек должен «очистить грязь греха покаянием и облечься в благодатную одежду, в которой может предстать перед Богом в Царствии Небесном».

Митрополит Онуфрий напомнил, что очищение от грехов происходит через смирение и покаяние.

«Человек должен каяться в своих грехах перед Богом: “Господи, прости!”. Это смирение. Господь за смирение дарует благодать - и человек становится достойным вечной жизни», - отметил Блаженнейший.

По словам Предстоятеля, надо стесняться грешить, а когда согрешил, следует не стесняться говорить: «Господи, помилуй!».

«Когда человек согрешил, но все равно идет к Богу. Действительно, определенное бесстыдство в этом есть. Но это как раз похвальное бесстыдство, потому что человек идет к Богу и говорит: “Господи, прости меня! Я виноват, мне нет оправдания”, - и Господь прощает человеку любой грех», - объяснил Митрополит Онуфрий.

Архипастырь призвал избегать греха, а если грех совершен, то «надо идти к Богу, каяться и просить у Него прощения, смиряться перед Ним. И мы будем иметь ту необходимую одежду души, которая делает нас достойными и способными войти в Царство Небесное во Христе Иисусе Господе нашем».
ForUm

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