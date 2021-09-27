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Сегодня, 27 сентября, православные празднуют Воздвижение Креста Господнего.

Фото: kdais.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, в церковном календаре этот праздник - один из двенадцати основных православных торжеств в годовом круге.

В этот день вспоминается событие IV века, связанное с равноапостольным царем Константином и его матерью Еленой. Император прекратил гонения на христиан и хотел найти Крест Господень.

В 326 году святая Елена отправилась в Святую землю с целью отыскать и посетить места, освященные главными событиями жизни Спасителя. Патриархом в Иерусалиме был в то время Макарий. Он созвал старейших иудеев и обратился с просьбой указать место, где спрятан Крест Господень.

Царице Елене указали на старца Иуду как способного указать царице это место. Старец привел царицу и патриарха к северо-восточной стороне Голгофы и сказал им: «На этом месте, где стоит капище Венеры, вы найдете Крест вашего Христа».

Когда разобрали идольский храм, убрали мусор и раскопали землю, были найдены место Гроба Господнего и Воскресения, а также Лобное место - место распятия Христа. Около Лобного места нашли три креста, гвозди и ту дощечку с надписью на трех языках, которая была прибита над головой Спасителя. Однако теперь она лежала отдельно от крестов, и поэтому не было возможности узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель. Только после исцеления женщины, которая была при смерти и приложилась к каждому из крестов, стало понятно который был именно Христов.

Патриарх Макарий стал на высоком месте и поднимал, святой Крест, показывая его народу. Народ поклонялся Кресту, говоря: «Господи, помилуй!».

Отсюда и получил свое начало и название праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Иуда, который так неохотно указал нахождение святых мест, уверовал во Христа и крестился, получив в святом крещении имя Кириака. Впоследствии он стал патриархом Иерусалимским и мученически погиб при императоре Юлиане Отступнике.
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