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За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, возросла, говорится в сводке штаба ООС.

Российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды у Новолуганского.

Наши военнослужащие открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, другой - огнестрельное осколочное ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

В течение текущих суток, 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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