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США начали кампанию бустерной вакцинации против COVID-19 миллионам американцев, несмотря на то, что федеральные органы здравоохранения подчеркнули, что реальной проблемой остается получение первых прививок для непривитых. Об этом пишет АР.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что подавляющее большинство случаев COVID-19 и госпитализаций приходится на непривитых людей. И все три вакцины против COVID-19, разрешенные в США, обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти, несмотря на чрезвычайно заразный “Дельта” вариант, который привел к резкому росту числа случаев заболевания.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ожидал, что еще 20 сентября начнут кампанию по введению 100 млн доз ревакцинаций. Однако, производители вакцин в США, кроме Pfizer, не смогли получить разрешение на ввод дополнительной дозы.

Решение о том, кто именно должен получить бустер, было спорным: людям 65 лет и старше, жителям домов престарелых и людям в возрасте от 50 до 64 лет, у которых есть хронические проблемы со здоровьем, такие как диабет, следует предлагать дополнительную дозу прививки через шесть месяцев после приема последней дозы. Люди от 18 лет и старше, которые имеют проблемы со здоровьем, могут решить для себя, хотят ли они ревакцинации.

В США уже разрешены третьи дозы вакцин Pfizer и Moderna для определенных людей с ослабленной иммунной системой, таких как больные раком и реципиенты трансплантатов.

Доктор Энтони Фаучи, ведущий специалист правительства США по инфекционным заболеваниям, предостерег от применения бустеров Pfizer ранее рекомендованного шестимесячного срока.
ForUm

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