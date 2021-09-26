В Нидерландах уволили члена Кабинета министров Мону Кейзер, которая поставила под сомнение целесообразность COVID-паспортов. Такое заявление она сделала всего через несколько часов после того, как они были введены. Об этом в субботу, 25 сентября сообщает The Guardian.

В частности, Кейзер во время интервью газете Telegraaf усомнилась в обоснованности требований COVID-сертификатов, которые теперь необходимо предъявлять в развлекательных заведениях, в барах и ресторанах.

По ее словам, все сложнее становится объяснять людям, почему сертификаты нужны в одних местах и ​​не нужны в других. Она отметила, что следует задуматься над тем, как организовать процесс иначе.

Это заявление не понравилось ее коллегам. Решение об увольнении чиновницы принял премьер Марк Рютте, оно было также поддержано министром экономических отношений и климата и другими членами правительства.

Решение об увольнении вступает в силу немедленно.

Начиная с субботы, 25 сентября, в Нидерландах отменили значительное количество коронавирусных ограничений, однако доказательство вакцинации против COVID-19 стало обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.