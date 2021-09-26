также в разделеМир
В США стартовала кампания бустерной вакцинации против COVID-19 10
Франция увеличит вдвое количество доз вакцин для бедных стран 8
Трамп собирается на следующие президентские выборы США 11
Гутерриш заявил, что мир близок к ядерному уничтожению 10
Конец эпохи Меркель. Сегодня в Германии проходят парламентские выборы 13
Грузия за три года подаст заявку на членство в ЕС 18
Италия хочет добиться отказа от использования угля по всему миру 19
В США подтвердили первый случай коронавируса у хорька 20
ООН назвала число жертв войны в Сирии 21
Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово 24
В проливе Босфор попали в аварии два российских корабля 30
Ученые разработали новый способ получения крахмала 30
На МКС впервые отправятся гражданские лица 14
ООН обеспокоена пытками протестующих в Беларуси 25
Финдиректор Huawei выйдет на свободу после трех лет ареста 11
Грузия ждет пятую волну коронавируса 12
Volvo полностью откажется от кожаной обивки к 2030 году 14
Для сдерживающего эффекта: Талибы хотят вернуть казни и отрубание рук и ног 18

В Нидерландах уволили члена Кабинета министров Мону Кейзер, которая поставила под сомнение целесообразность COVID-паспортов. Такое заявление она сделала всего через несколько часов после того, как они были введены. Об этом в субботу, 25 сентября сообщает The Guardian.

В частности, Кейзер во время интервью газете Telegraaf усомнилась в обоснованности требований COVID-сертификатов, которые теперь необходимо предъявлять в развлекательных заведениях, в барах и ресторанах.

По ее словам, все сложнее становится объяснять людям, почему сертификаты нужны в одних местах и ​​не нужны в других. Она отметила, что следует задуматься над тем, как организовать процесс иначе.

Это заявление не понравилось ее коллегам. Решение об увольнении чиновницы принял премьер Марк Рютте, оно было также поддержано министром экономических отношений и климата и другими членами правительства.

Решение об увольнении вступает в силу немедленно.

Начиная с субботы, 25 сентября,  в Нидерландах отменили значительное количество коронавирусных ограничений, однако доказательство вакцинации против COVID-19 стало обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги