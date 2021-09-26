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За минувшие сутки, 25 сентября, несколько замедлились темпы вакцинации в Украине. В частности, было сделано более 64 000 прививок от коронавируса.

Об этом сообщает Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что 64 221 человек был вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 38 778, полностью иммунизированы - 25 443.

С начала прививочной кампании вакцинировали 6 759 691 человека, из них получили одну дозу - 6 759 689, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 443 521 человек. Всего сделано 12 203 210 прививок.
ForUm

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