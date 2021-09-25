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В Волынской области Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил торжества в Успенском Зимненском женском монастыре в честь 1020-летия основания и 30-летия возрождения монашеской жизни обители.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, тысячи верующих молились на Божественной литургии в Зимненском монастыре, которую возглавил Митрополит Онуфрий в сослужении епископата Украинской Православной Церкви.

За богослужением молилась настоятельница Зимненского монастыря игуменья Стефана и сестры обители.

За литургией вознесли особые прошения о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.

По случаю юбилеев монастыря Предстоятель вручил игумении Стефане орден «Рождество Христово» и церковные награды благодетелям монастыря.

Архиепископ Вроцлавский и Щетинский Георгий передал приветствие Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию от Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы. Владыка Георгий отметил, что митрополит Савва и епископат Польской Церкви поддерживает Предстоятеля УПЦ в его сложном служении.

«Наша Церковь особенно чтит и Вас лично, но и Ваш подвиг, который Вы несете на украинской земле, свидетельствуя о ее каноничности и верности святому Православию», - сказал архиепископ Георгий. Владыка вручил матушке Стефане от Польской Церкви орден святой равноапостольной Марии Магдалины.

Перед Зимненской чудотворной иконой совершили чин славления, а верующих окропили святой водой. Также духовенство и тысячи верующих совершили крестный ход вокруг монастыря.
ForUm

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