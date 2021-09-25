Полицейские города Днипро разоблачили сеть сбыта кокаина на территории региона. Во время обысков у наркодилеров изъяли около двух килограмм расфасованного кокаина стоимостью почти 300 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила пресс-служба Нацполиции.

«Организовал наркобизнес 43-летний житель города Днепр. К противоправной деятельности он привлек 32-летнего местного жителя. Наркотическое средство реализовывали постоянным покупателям при личных встречах или путем "закладок», - говорится в сообщении.

Сбывали "товар" в основном молодежи в ночных клубах и на закрытых вечеринках по цене 150 долларов за грамм.

Открыто уголовное производство по факту сбыта наркотических средств (ч.3 ст. 307 УК). Устанавливаются все причастные к противоправной деятельности, а также каналы поставки наркотиков. На имущество злоумышленников планируют наложить арест.