Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким офицеров и курсантов, погибших в результате крушения самолета Ан-26 под Харьковом.

«Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа», — сказал он в годовщину авиакатастрофы.

Рік тому внаслідок падіння літака біля #Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. pic.twitter.com/pg2rerKlJU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2021

Президент добавил, что «невозможно унять боль от этой потери».