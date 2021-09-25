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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким офицеров и курсантов, погибших в результате крушения самолета Ан-26 под Харьковом.

«Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа», — сказал он в годовщину авиакатастрофы.

Рік тому внаслідок падіння літака біля #Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. pic.twitter.com/pg2rerKlJU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2021

Президент добавил, что «невозможно унять боль от этой потери».

Напомним, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев - Харьков - Должанский упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет заходил на посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По результатам следствия о подозрении сообщено шести фигурантам:: бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины, командиру воинской части А4104 города Чугуев, двум его заместителям, а также руководителю полетами, управлявшему процессом в день трагедии.

Об окончании расследования было сообщено 6 мая 2021 года. 13 мая начальник следственного отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок заявил, что причастность шести подозреваемых лиц к падению самолета Ан-26 возле Чугуева, подтверждена.
ForUm

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