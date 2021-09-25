В феврале 2022 года Управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит первый полностью коммерческий экипаж на МКС. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лидерс в Twitter.

«Отличные новости! Мы планируем запуск миссии Axiom-1 к МКС 21 февраля - она станет первой частной космической миссией на станции при поддержке Axiom», - уточнила Лидерс.

Как известно, экипаж Axiom-1 в составе четырех человек отправится с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Согласно плану, команда должна будет провести на станции восемь дней, работая совместно с астронавтами, постоянно проживающими там.

В компании Axiom Space, которую NASA выбрало для создания коммерческого сегмента на МКС в 2020 году, информировали, что на станцию отправятся бывший астронавт и директор по развитию бизнеса Axiom Space Майкл Лопес-Алегриа (капитан экипажа), американец Ларри Коннор, канадец Марк Пати и израильтянин Эйтан Стиббе.

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