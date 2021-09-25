Вооруженные формирования Российской Федерации прошедшие сутки, 24 сентября, 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применив запрещено минского договоренностями вооружения. Об этом сообщают в штабе ООС.

В направлении Новолуганское российские наемники дважды осуществили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещены минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Второй раз минометы калибра 120 мм. были задействованы вблизи Верхнеторецком, при этом оккупанты выпустили 17 снарядов. Неподалеку Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов с станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Лебединского и Новозвановка враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водного и четыре раза вблизи Золотого-4.

«Кроме того, у населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17. Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2», - говорится в штабе военных.

Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешено минского договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет.