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Власти Киева надеются, что закрытия транспорта в столице при ужесточении карантина удастся избежать. Вместе с тем, в случае локдауна, для транспорта готовят электронные пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

«Что касается ограничений, мы уже анонсировали, если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, с полуночи 23 сентября 2021 установлен «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины
ForUm

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