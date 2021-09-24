За прошедшие сутки, 23 сентября, вооруженные формирования РФ в районе проведения операции Объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Пивденного противник вел беспокоящий огонь со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону населенного пункта Новолуганское.
Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями вооружение.
Потерь среди украинских воинов нет.
В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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