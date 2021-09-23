Граждане Украины во всех регионах четко осознают, что в Крыму и на Донбассе проходит международный вооруженный конфликт, вызванный агрессией Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования «Власть, общество, медиа - кто, по мнению украинцев, может справиться с вооруженным конфликтом», которые представил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

По его словам, результаты исследования важны для рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и в контексте наработки модели Национальной концепции переходного правосудия.

«Для нас важно, что украинцы во всех регионах четко осознают, что мы имеем единственный международный вооруженный конфликт в Крыму и на Донбассе, который вызван вооруженной агрессией РФ. Мы видим, что значительная часть украинцев оптимистична относительно возврата контроля над временно оккупированными территориями. Это дает нам импульс работать дальше и также с оптимизмом смотреть на новые площадки и новые инициативы, которые вводятся Украиной, в частности инициативу «Крымская платформа», - отметил Кориневич во время презентации в ОП.

Руководитель Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин сообщил, что, согласно результатам исследования, 80,7% украинцев считают, что на территории Украины продолжается вооруженный конфликт с Россией. 84,5% опрошенных убеждены, что оккупация Крыма и конфликт в ОРДЛО - это часть одного вооруженного конфликта с Россией.

При этом почти половина опрошенных граждан видят жителей Крыма и ОРДЛО жертвами конфликта, которые нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины.

«То есть тезис о том, что в Украине считают людей, которые остались на оккупированных территориях, предателями или коллаборационистами, не является правдивой», - отметил Кобзин.

Кроме того, половина опрошенных поддерживает введение уголовной ответственности за сотрудничество с оккупационными властями, в частности занятия руководящих должностей, службу в правоохранительных и судебных органах, предпринимательскую деятельность и уплату налогов, срочную военную службу и тому подобное.

В ходе исследования было опрошено 10 тыс. респондентов методом интервью face-to-face. В каждой области и городе Киеве опрошено по 400 респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1% для Украины в целом и 5% - для каждой отдельной области Украины и столицы.