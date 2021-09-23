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В Окружном административном суде Киева обжаловали запрет Киевсовета на продажу спиртного в ночное время, сообщает пресс-служба ОАСК.

Так, судом зарегистрирован иск Государственной регуляторной службы Украины в Киевский городской совет. Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 годы было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице.

Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
ForUm

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