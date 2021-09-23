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Найдены тела двух мужчин, которые потерялись в лесных массивах Прикарпатья.

По данным ГосЧС, 18 сентября в 21:30 поступило сообщение, что в лесном массиве между селами Цинева и Ровня потерялся ее отец, житель с. Цинева, Калушского района, который ходил в лес за грибами.

Около 11:10 22 сентября спасатели совместно с работниками Национальной гвардии в лесном массиве между селами Рошняте и Ольховка было найдено тело мужчины.

1 августа в 09:45 на пункт связи города Долина поступило сообщение от работников полиции о том, что к ним обратилась гражданка, которая сообщила, что ее отец, житель с. Пацикив Калушского района 31 июля ушел в лес за грибами и не вернулся.

20 сентября в 15:00 жителем с. Пацикив было найдено тело мужчины.
ForUm

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