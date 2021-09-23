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По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения на Донбассе значительно возросла, говорится в сводке штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации наращивали обстрелы позиций украинских защитников, 12 раз нарушив режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 у Павлополя и дважды у Водяного.

Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов зайцев и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное  вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов - удовлетворительное.
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