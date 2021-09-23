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Польская газовая госкомпания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора, сообщает Интерфакс-Украина.

PGNiG считает, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора. Также польская сторона утверждает, что «положительное решение BNetzA поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены».

«В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец «Северного потока 2» не смог избежать применения требований разделения анбандлинга, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода. Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, что касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании», - приводится в релизе заявление главы PGNiG Павла Маевского.

Ранее PGNiG вмешалась в судебный процесс в германском суде, где Nord Stream 2 AG пыталась добиться освобождения «Северного потока 2» от норм газовой директивы ЕС.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области РФ до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.
ForUm

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