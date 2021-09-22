также в разделеПолитика
Венецианка примет заключение по законопроекту об олигархах в декабре 5
Зеленский попросил НАТО помочь в освобождении пленных украинцев 58
Комитет ПАСЕ отклонил кандидатуры Украины на судью ЕСПЧ 20
Комитет Рады не смог наказать Лероса и Тищенко за потасовку 9
Берлин не признал российские выборы в Крыму 14
Дуда: Европа продемонстрирует безразличие к безопасности Украины 20
«Ответ будет сильным»: Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира 46
Полиция: Водитель Шефира получил около трех ранений 72
ОП: Исполнитель и заказчики покушения на Шефира не смогут избежать наказания 24
У президента связали нападение на Шефира с борьбой против олигархов 25
Зеленский предложил ввести двойное гражданство для иностранных украинцев 24
Разумков созывает в четверг внеочередное заседание ВР 33
Латвия призвала страны ООН поддерживать Украину 56
Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании начинать новую «холодную войну» 75
Зеленский обсудил с генсеком ООН российскую агрессию в Украине 21
Зеленский: Вопрос о «Железном куполе» еще не решен 14
В «Слуге народа», что соберутся на большое совещание 30
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН 33

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом в Нью-Йорке, сообщили ForUm’ув пресс-службе ОП.

Глава государства проинформировал о достижениях Украины во внедрении цифровизации и перспективах развития национального рынка ІТ, и заявил, что в настоящее время в нашей стране создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний.

Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны», - подчеркнул Зеленский.

Особое внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.

«Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины», - отметил президент.

Глава государства пригласил компанию Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.

Зеленский и Брэд Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Глава государства пригласил президента корпорации Microsoft посетить Украину в удобное для него время.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги