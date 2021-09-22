Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом в Нью-Йорке, сообщили ForUm’ув пресс-службе ОП.

Глава государства проинформировал о достижениях Украины во внедрении цифровизации и перспективах развития национального рынка ІТ, и заявил, что в настоящее время в нашей стране создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний.

Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны», - подчеркнул Зеленский.

Особое внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.

«Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины», - отметил президент.

Глава государства пригласил компанию Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.

Зеленский и Брэд Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Глава государства пригласил президента корпорации Microsoft посетить Украину в удобное для него время.