Ученые Института Розалинды Франклин (Великобритания) и ряда других британских научных организаций подтвердили, что микро-антитела (нанотела), вырабатываемые ламами, могут эффективно нацеливаться на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, сообщает портал Medical Xpress.

«Они обнаружили, что короткие цепочки молекул, которые могут быть получены в больших количествах в лаборатории, значительно уменьшают признаки заболевания COVID-19 при введении инфицированным моделям животных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нанотела дешевле в производстве и могут доставляться непосредственно в дыхательные пути с помощью небулайзера или назального спрея, поэтому их можно вводить самостоятельно дома, а не делать инъекции, передает Интерфакс.

