Спалах коронавірусу: новий штам Stratus виявлено в семи областях України

В.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко повідомив, що в Україні виявили новий варіант коронавірусу COVID-19 під назвою Stratus (XFG). Наразі цей штам зафіксовано вже у семи областях та Києві.

За словами Даниленка, ситуація із захворюваністю на COVID-19 залишається контрольованою і не створює надмірного навантаження на медичну систему. Водночас у літній період, як і в попередні роки, спостерігається зростання кількості випадків. Минулого тижня в Україні зареєстрували 684 випадки COVID-19, що більше за показник попереднього тижня (494 випадки).

«На сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих варіантів у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), якого в Україні наразі не виявлено. Підтверджено 38 випадків XFG у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві», — зазначено у повідомленні Центру громадського здоров’я.

За наявними даними, цей штам має підвищену здатність до поширення, проте не викликає тяжчого перебігу хвороби. У більшості випадків симптоми обмежуються ураженням верхніх дихальних шляхів, зокрема охриплістю. Інші поширені симптоми — нежить, легкий кашель, біль у горлі, головний біль та слабкість.

Для запобігання поширенню інфекції медики радять дотримуватися основних заходів безпеки: регулярно мити руки з милом, уникати скупчень людей, носити захисні маски у громадських місцях, провітрювати приміщення та за можливості вакцинуватися або отримати бустерні дози.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві зафіксовано різке зростання кількості госпіталізацій через ускладнення, викликані коронавірусом. Серед них — майже третина діти.