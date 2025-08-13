США та РФ погодили основні параметри зустрічі Трампа з Путіним

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час яких обговорили організацію майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу для преси.

За її словами, під час розмови сторони погодили основні параметри проведення саміту і підтвердили свою прихильність до успішного проведення заходу. Брюс наголосила, що ініціатором домовленостей про зустріч став саме президент Путін.

«Обидві сторони підтвердили свою прихильність до успішного проведення заходу. Я також можу сказати вам, що саме президент Путін зателефонував, щоб домовитися про цю зустріч», — сказала вона.

Теммі Брюс уточнила, що Трамп не розглядає цей захід як традиційні переговори, а сприймає його як можливість з’ясувати реальну ситуацію. «Президент не діє, орієнтуючись на те, як це може виглядати в очах громадськості. Головною метою є припинення жертв серед цивільного населення України», — підкреслила речниця Держдепу.

Вона додала: «Миру не досягають за допомогою перформативних дій чи театральних вистав. Миру досягають, розмовляючи з людьми».

Поки що конкретні дати і місце проведення саміту офіційно не оголошені, а детальна програма зустрічі залишається предметом подальших домовленостей між дипломатичними відомствами двох країн.

Як повідомляло раніше ForUa, Рубіо заявив, що переговори не слід сприймати як поступку Путіну або перемогу Росії, а радше як можливість для з’ясування позицій та прийняття важливих рішень.