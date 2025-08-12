Допомога військовим не зупиняється: 55-та артилерійська бригада отримала автомобіль від Favbet

Військовослужбовцям 55-ї артилерійської бригади передали автомобіль Volkswagen T від букмекерської компанії Favbet. Передача відбулася за сприяння Сервісних центрів МВС Київщини.
Під час передачі автівки бійці подякували волонтерам. У бригаді зазначають, що така допомога значно підвищує мобільність та ефективність підрозділів на передовій.
«Передача автомобіля для нашого підрозділу покращує наші можливості на лінії боєзіткнення», - зазначили бійці.
Зазначимо, що у букмекерській компанії Favbet забезпечили українських військових з різних підрозділів ЗСУ кількома сотнями автомобілів для виконання бойових завдань.
Автор: Тетяна Мішина