﻿
Свiт

Гонконгом і Сінгапуром шириться нова хвиля захворювання на Covid-19

Гонконгом і Сінгапуром шириться нова хвиля захворювання на Covid-19

Органи охорони здоров'я густонаселених Гонконгу та Сінгапуру попередили про різке зростання кількості випадків захворювання на Covid-19.

Нову хвилю захворюваності Covid-19 зафіксовано в Азії, різке зростання випадків зараження коронавірусом відзначається, зокрема, у спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконгу, а також у Сінгапурі. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Кількість заражених у регіоні зростає вже протягом декількох місяців, що періодично призводить до появи нових хвиль захворюваності.

13 травня глава відділу інфекційних захворювань гонконгського Центру охорони здоров'я Оу Цзяжун в ефірі телеканалу RTHK попередив про «досить високий рівень» захворюваності на нову коронавірусну інфекцію. Він повідомив, що минулого тижня в Гонконгу було зафіксовано максимальні показники захворюваності з квітня 2024 року. Кількість звернень до лікарень та госпіталізацій продовжує зростати, як і рівень вмісту вірусу у стічних водах, додав він.

Як зазначає Bloomberg, Сінгапур, один із найбільших фінансових центрів регіону, знаходиться «в стані готовності» до нової хвилі коронавірусу. Так, МОЗ країни у травні вперше за рік опублікувало оновлену статистику захворюваності Covid-19.

У релізі, який розповсюджується, за даними агентства, тільки у разі виникнення «значних сплесків», зазначається, що з 27 квітня по 3 травня було зареєстровано на 28% більше випадків зараження, ніж тижнем раніше, на 30% зросла і кількість госпіталізацій. Влада рекомендувала громадянам вживати запобіжних заходів, у тому числі носити маски в місцях великого скупчення людей.

Теги:

COVID-19коронавірусковід
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Експосадовців "Запоріжжяобленерго" підозрюють у завданні 730 мільйонів гривень збитків
Головне 15.05.2025 16:07:48
Експосадовців "Запоріжжяобленерго" підозрюють у завданні 730 мільйонів гривень збитків
Читати
Буданов закликав не перейматися через "Орешнік"
Суспiльство 15.05.2025 15:50:57
Буданов закликав не перейматися через "Орешнік"
Читати
"Нічого не станеться, доки ми не домовимося з Путіним": Трамп про переговори в Туреччині
Полiтика 15.05.2025 15:27:44
"Нічого не станеться, доки ми не домовимося з Путіним": Трамп про переговори в Туреччині
Читати

Популярнi статтi