Зеленський сказав про співвідношення втрат і ситуацію щодо зброї

Президент України Володимир Зеленський розповів, яке зараз співвідношення втрат, яка ситуація зі зброєю та особовим складом. Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами у вівторок, 12 серпня.

– Приблизно на сьогодні, артилерія 1 до 2,4 у бік противника. Дрони FPV – 1 до 1,4 на нашу користь, – зазначив президент.

За словами Зеленського, зараз не вистачає грошей на безпілотники, тому поки що співвідношення між Росією та Україною 1 до 1,4.

– Хоча ми вважаємо, що 1 до 2,5 можемо легко тримати на нашу користь. Навіть 1 до 4 могли б на нашу користь. Але шукаємо фінансування у європейських партнерів, – пояснив глава держави.

Як розповів Зеленський, співвідношення особового складу – 1 до 3 у бік російських військ щодо кількості.

Водночас він наголосив, що втрати окупантів утричі більші, ніж українських захисників – приблизно 1 до 3.

– Наведу приклад вчорашнього дня. Загалом приблизно так: у росіян 1 тис. втрат на добу – це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, дев’ять – у полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 двохсотих і 243 трьохсотих, 79 безвісти зниклих, – сказав Зеленський.