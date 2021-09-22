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На Виннитчине в селе Майдан освящен новый престол храма Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика Димитрия Солунского. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, чин освящения совершил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Новый престол был освящен после капитального ремонта храма. Два года назад в данном селе были провокации вокруг данного храма со стороны представителей ПЦУ, но верующие вместе со священником сохранили верность канонической Украинской Православной Церкви.

Митрополит Варсонофий поблагодарил настоятеля протоиерея Антония Ковтонюка за активные труды, ремонт в храме и строительство трапезной, а также вручил ему орден УПЦ князя Ярослава Мудрого.

Как сообщается, в Николаеве митрополит Питирим освятил крест и закладной камень будущего храма Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

 
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