В Днепропетровской области медработница совместно со знакомым изготавливали международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 без прохождения такой процедуры, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 44-летняя работница медицинского учреждения совместно со своим 27-летним знакомым, который выполнял роль посредника. В мессенджере гражданам предлагали получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19.

За 1500 гривен предлагали сертификат о вакцинации без внесения данных лица в базу электронного здравоохранения. Зато за 6000 гривен - сертификат со внесением данных в базу Минздраву.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами фигурантов.

По месту работы и жительства правонарушителей работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и «черновые» записи.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.