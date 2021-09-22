Отношение к Богу определяет вера. Вера в то, что Господь готовит спасение всего человечества и каждого человека в отдельности.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Когда вникаем в суть домостроительства спасения, то проникаемся особой любовью к Богу, Который вручил души Церкви Христовой. И Церковь, как любящая Мать, очень сакраментально и чутко относится к душе каждого человека и создает такие условия, которые должны послужить спасению», — рассказал владыка.

Митрополит Антоний отметил, что если заглянуть в церковный календарь, то увидим, как Церковь бережно ведет нас в течение года, «ведет так, чтобы постоянно помнили о своем истинном предназначении и понимали, ради чего и благодаря Кому имеем возможность надеяться на жизнь вечную».

«Церковный год начинается 1 сентября, согласно традиции. И первым праздником года является Рождество Пресвятой Богородицы. Несложно заметить, что и последним праздником, замыкающим годовой церковный круг, также будет день, посвященный Божией Матери – Ее Успению. Таким образом, в течение всего года как будто находимся в теплых объятьях Божией Матери. И между этими двумя праздниками переживаем каждый год всю историю нашего спасения», — пояснил архиерей.

Церковь очень чтит Преблагословенную Владычицу Богородицу, потому что на опыте знает, что Она заботится о нашем спасении, напомнил управделами УПЦ.

«Помним, как Промысл Божий готовил рождество Божией Матери. Готовил через молитвы, упования престарелых родителей, которые жили в законе Божьем, будучи внутренне праведными, но в то же время Господь не давал им то, что ожидали. Они тем не менее не переставали надеяться, не роптали, не искали каких-либо причин, а уповали на волю Божию. И Господь определил, что именно у этих престарелых родителей родилась маленькая девочка, которая впоследствии станет Матерью Бога Слова», — рассказал он.

Владыка отметил, что люди, жившие на этой земле и достигшие святости, пытались вникнуть в тайну спасения и каждого события, связанного со Священной историей, потому что это действительно тайна.

«Но сколько бы ни надеялись на наш великий ум, рациональные способности, никогда не сможем постичь в полноте эту великую тайну, тайну спасения. Почему так происходит, а не иначе, почему Господь так определяет, а не по-другому? Верующему человеку нужно не просто понимать, а принимать. Как говорят святые отцы, важно не то, что думаем о Боге, а как к Нему относимся. А наше отношение определяет вера. Вера в то, что Господь готовит спасение, спасение всего человечества и каждого человека в отдельности», - пояснил митрополит Антоний, и добавил, что «Он дает всё необходимое для того, чтобы с каждым днем становились лучше, украшая себя добродетелями, а землю добрыми делами и праведной жизнью».