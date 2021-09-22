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Генеральная ассамблея ООН начала работу с COVID -скандала. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио посоветовал политикам-антивакцинаторам не приезжать, сообщает УНИАН.

После карантина сессия должна продолжаться в обычном формате личного участия. Правда, делегатов, которые до сих пор не получили прививки от коронавируса, просили участвовать онлайн, но не все к этой просьбе прислушались.

Изначально в зал заседания Генассамблеи хотели пускать со справками о прививках от коронавируса, но против высказалась Россия, заявив, что это якобы противоречит дипломатическому соглашению от 1947 года. Чтобы замять скандал, решили не требовать справки, но делегаты должны устно подтвердить, что вакцинированы.

Возле здания ООН поставили фургон, где можно сделать тест на COVID-19 и привиться однодозной вакциной Johnson & Johnson.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своими антивакцинаторскими взглядами, уже получил порцию замечаний сначала от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а потом и от мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

«Хочу обратиться ко всем мировым лидерам, в том числе и Болсонаро, если вы решили сюда приехать, то вы должны быть привиты. Если вы не хотите вакцинироваться, то не утруждайтесь сюда приезжать», - заявил де Блазио.

 
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