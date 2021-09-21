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Доставленные в Украину инновационные лекарства, а именно 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Этесевимаба (Etesevimab) уже развезены в регионы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по европейской интеграции Александр Комарида.

«В июне рабочая группа приняла решение о готовности включить в протокол лечения препараты Бамланивимаб и Этесевимаб в случае их наличия в Украине. Сегодня лекарства уже в регионах - соответственно обновленный протокол будет регулировать их применения. Мы благодарны американским партнерам и логистам из благотворительного фонда по передаче и развозке препаратов», - заявил Комарида.

Лекарства были доставлены в Украину 4 сентября при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи были согласованы во время визита президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.
ForUm

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