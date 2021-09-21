В Украинской Православной Церкви разработали практические рекомендации по правовой позиции защиты от рейдерского захвата религиозных общин УПЦ и действий адвоката при осуществлении досудебного расследования уголовных правонарушений.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, в Киево-Печерской лавре состоялось собрание представителей епархиальных юридических отделов Украинской Православной Церкви.

В обращении к участникам управляющий делами УПЦ митрополит Антоний отметил, что такие собрания стали площадкой, где каждый может обменяться практическими способностями, получить рекомендации, наставления, рассказать о проблемах, ситуации на местах, поделиться опытом решения тех или иных вопросов.

Митрополит Антоний привел статистику нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви, среди которых: 500 случаев незаконной перерегистрации религиозных общин, 144 незаконных захвата храмов, 26 случаев избиения священнослужителей и мирян, 26 поджогов, 22 акта вандализма, 42 ограбления,

В последние годы, подчеркнул архиерей, именно эти случаи определяют направление работы правозащитников Украинской Православной Церкви.

Митрополит Антоний также сообщил, что Большая Палата Верховного Суда в апреле 2021 года определила в судах какой юрисдикции можно защищать свои права от незаконной перерегистрации и рейдерского захвата - дела такой категории должны рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства.

Собрание проходило под руководством главы Юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова. Участники обсуждали вопросы правового обеспечения деятельности религиозных организаций, нарушения прав верующих и религиозных общин УПЦ; осуществляли обзор судебной практики; рассматривали вопросы гражданско- и уголовно-правовой защиты. Им были предоставлены практические рекомендации по правовой позиции защиты от рейдерского захвата религиозных общин УПЦ и действий адвоката при осуществлении досудебного расследования уголовных правонарушений.

Глава Юротдела УПЦ напомнил, что о случаях нарушения прав епископата, духовенства, мирян и учреждений Украинской Православной Церкви (препятствование в совершении богослужений, захват храмов, совершение провокаций и давления, угрозы и т.п.) необходимо безотлагательно сообщать в Юридический отдел Украинской Православной Церкви.