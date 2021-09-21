Украина получила в рамках COVAX 159 тысяч доз вакцины CoronaVac, сообщила пресс-служба Минздрава.

Доставил вакцину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell [Инактивированная]), производства Sinovac, Китай, одобренная ВОЗ для экстренного использования, что означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условиям производства», - говорится в сообщении.

Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно.

Инициатива COVAX является беспрецедентным примером солидарности международного сообщества, чья цель - обеспечить справедливый и равный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех стран.

Вместе с этим поставкой, на сегодняшний день ЮНИСЕФ доставил 4485510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.