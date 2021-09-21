За подделку COVID-сертификатов введут отдельную уголовную статью, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка ковидных сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью», - сказал Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что министерство не будет поддерживать медработников, которых уличат в приобретении поддельных COVID-сертификатов или ПЛР-тестов.

«Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать компании иммунопрофилактики еще и таким способом», - подчеркнул министр.

По словам Ляшко, для недопущения распространения поддельных COVID-сертификатов будет установлен жесткий контроль и сейчас проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных Украиной и ЕС.