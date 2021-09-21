также в разделеОбщество
По всей Украине установлен «желтый» уровень эпидопасности 7
В Карпатах ударил мороз 12
Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac в рамках COVAX 8
Двух экс-руководителей НИИ подозревают в растрате 42 миллионов 14
В Минздраве допускают обязательную COVID-вакцинацию 19
Ляшко сказал, какие области приблизились к «красному уровню» по COVID 20
Минздрав назвал предварительную причину смерти юноши под Киевом после вакцинации 70
Восстановленного в полиции экс-беркутовца отправят в зону ООС 18
20 сентября. Картина дня 14
СБУ начинает информкампанию по борьбе с сепаратизмом и дезинформацией РФ 34
Следствие рассматривает две версии взрыва в Днипре 22
НАБУ сообщило первое подозрение о недостоверном декларировании 23
СБУ открыла дело по факту проводившихся в Крыму выборов в Госдуму РФ 12
ГБР разоблачило банду полицейских, которые силой выбивали деньги у граждан 23
В Беларуси украинца приговорили к 3 годам за участие в протестах 26
В Украине стартовали международные учения Rapid Trident-2021 20
На Депропетровщине фермеры держали в трудовом рабстве 60 человек 27
Убил, потому что любил: Убийцу 19-летней львовскoй стyдeнтки признали невменяемым 34

За подделку COVID-сертификатов введут отдельную уголовную статью, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в Уголовный кодекс, где подделка ковидных сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью», - сказал Ляшко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что министерство не будет поддерживать медработников, которых уличат в приобретении поддельных COVID-сертификатов или ПЛР-тестов.

«Если кто-то из медицинских работников будет задействован в этой схеме, не надейтесь ни на какую поддержку со стороны министерства здравоохранения. Этого не может быть в тот момент, когда мы все настроены на противодействие коронавирусной болезни. Нельзя дискредитировать компании иммунопрофилактики еще и таким способом», - подчеркнул министр.

По словам Ляшко, для недопущения распространения поддельных COVID-сертификатов будет установлен жесткий контроль и сейчас проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейская комиссия приняла решение о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных Украиной и ЕС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги