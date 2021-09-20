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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о слухах, что нардепам предлагают «по 50-100 тысяч» за поддержку «некоторых отставок» во власти, и попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию.

Об этом он заявил во время заседания согласительного совета 20 сентября, которое он ведет дистанционно из-за болезни COVID-19.

«Мы сегодня видим много слухов, много сплетен, много информации в СМИ, существуют какие-то разговоры – кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч (Разумков не уточнил валюту, – ред.) за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, и кто ведет такие переговоры, но это точно отрицательно влияет на деятельность и на имидж ВР», - приводит его слова Украинская правда.

Он подчеркнул, что «на фоне всего остального, что иногда происходит с нашими коллегами», такая информация точно депутатам не добавляет баллов.

Разумков также добавил, что он лично «почти убежден, что это не соответствует действительности», но просит антикоррупционные органы проверить эту информацию.

В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.  

Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.
ForUm

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