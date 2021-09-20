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На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного под общим руководством командующего Сухопутных войск Украины генерал-полковника Александра Сирского начались многонациональные украинско-американские военные учения «Репид Трайдент - 2021».

В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

За сутки 19 сентября зафиксировано 2265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

За последних три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине составляют граждане, которые не сделали прививку против коронавируса.

Правоохранители задержали бывшего сотрудника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве, который подозревается в причастности к убийствам митингующих в феврале 2014 года на Майдане Незалежности и скрывался от следствия.

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. США и ЕС не признают российские выборы на оккупированных территориях Украины.

В Беларуси украинца приговорили к 3 годам за участие в протестах.
ForUm

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