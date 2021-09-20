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За последних три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине составляют граждане, которые не сделали прививку против коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Укринформ.

«По данным Электронной системы здравоохранения, в течение последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти, сделайте прививку уже сегодня», - сказал Кузин.

По его словам, сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в два раза за прошедшую неделю: с 3,3 тыс. за 13 сентября до свыше 6 тыс. за 17 сентября.

В зоне самого высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 - люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, например сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, а также те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, подчеркнул Кузин.

Напомним, за сутки 19 сентября в Украине зафиксировано 2265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

 
ForUm

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