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Сегодня суд Заводского района Минска вынес приговор гражданину Украины Михаилу Ференцу. Украинец был приговорен к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

При этом, семь месяцев, которые украинец уже отбыл в белорусском СИЗО, не были засчитаны в общий срок наказания.

«Достоверных доказательств вины гражданина Украины в суде приведено не было. Свою вину Михаил Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Известный белорусский правозащитный центр «Вясна» признал его политзаключенным», - сообщили в ведомстве.

В МИД считают дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска.

«Дело Михаила Ференца - это очередной пример белорусского «правосудия», в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси.

МИД требует немедленно освободить гражданина Украины. «Продолжим защищать его интересы всеми доступными средствами», - заверили в ведомстве.

Также в МИД призвали власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, вернуться на путь демократического развития страны, освободить всех политических заключенных и начать инклюзивный диалог с привлечением всех слоев белорусского общества.

Украина последовательно поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, а также стремление белорусского народа жить в свободной, демократической, европейской стране, в которой голос каждого гражданина учитывается.
ForUm

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