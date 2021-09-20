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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предложила допускать к работе в парламенте только тех нардепов, которые привиты против коронавируса COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета председателей фракций, групп и комитетов парламента.

Кондратюк призвала всех украинцев сделать прививки от коронавирусной болезни.

При этом она отметила, что, возможно, необходимо принять решение о допуске к работе в парламенте только вакцинированных лиц или лиц, имеющих справки о том, что переболели COVID-19.

По словам вице-спикера, это побудило бы людей делать прививки.

Также во время заседания Согласительного совета председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал руководство парламента предусмотреть для невакцинированных депутатов ежедневную сдачу тестов на COVID-19.

 

 
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