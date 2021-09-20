Президент Украины Владимир Зеленский намерен 21-22 сентября в Нью-Йорке в рамках участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций консолидировать большую поддержку международного сообщества для Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает УНИАН.

«Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19», – заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что Генассамблея ООН является самой авторитетной международной площадкой, к которой приковано внимание всего мира. Кроме того, это возможность провести ряд важных двусторонних и многосторонних встреч в штаб-квартире ООН.

«Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам», – отметил министр.

Глава украинской дипломатии отметил, что красной нитью участия президента в ГА ООН и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма: «Это очень принципиально. Во-первых, мы очень успешно запустили Крымскую платформу. Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма».

Министр поделился ожиданием позитивных результатов для Украины по итогам визита и переговоров первых лиц: «Президент будет договариваться со своими визави о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики».