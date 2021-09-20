Во Львовской области произошла смертельная авария. На дороге М-06 «Киев-Чоп» в селе Новый Милятин (Бусская городская община) Золочевского района, «Мерседес Спринтер» врезался в остановку общественного транспорта.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, один человек погиб, передает УНИАН.

19 сентября около 18:00 житель города Самбор, 1987 года рождения, за рулем микроавтобуса не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где и врезался в остановку.

«В результате столкновения водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи, а пассажир автомобиля - житель города Самбор 1989 года рождения, госпитализирован с телесными повреждениями в БСМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - отметили в департаменте.