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Во Львовской области произошла смертельная авария. На дороге М-06 «Киев-Чоп» в селе Новый Милятин (Бусская городская община) Золочевского района, «Мерседес Спринтер» врезался в остановку общественного транспорта.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, один человек погиб, передает УНИАН.

19 сентября около 18:00 житель города Самбор, 1987 года рождения, за рулем микроавтобуса не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где и врезался в остановку.

«В результате столкновения водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи, а пассажир автомобиля - житель города Самбор 1989 года рождения, госпитализирован с телесными повреждениями в БСМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - отметили в департаменте.

 
ForUm

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