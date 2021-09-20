Лишь одна страна мира приняла достаточно мер для того, чтобы ограничить рост средней температуры на Земле показателем в 1,5 градуса по Цельсию.

Как сообщается в отчете организации Climate Action Tracker, этой страной является Гамбия. Другие государства, в том числе и Украина, недостаточно делают для противодействия изменениям климата, сообщает УНИАН.

Отмечается, что цели большинства стран по уменьшению выбросов в атмосферу остаются критически или чрезвычайно недостаточными для противодействия изменениям климата. К 2030 году выбросы углекислого газа в мире необходимо сократить на 50%, чтобы противостоять глобальному потеплению. Но, согласно отчету, большинство стран не планируют настолько сокращать выбросы. Если выбросы останутся на нынешнем уровне через 10 лет, тогда мир не сможет удерживать увеличение температуры на уровне в 1,5 градуса по Цельсию.

Среди развитых стран лишь Великобритания определила национальные цели по снижению выбросов, которые могут помочь сдержать глобальное потепление в пределах 1,5°С. Некоторые близки к этому (ЕС, Германия, Норвегия).

Особое беспокойство у экспертов вызвали правительства Австралии, Бразилии, Индонезии, Мексики, Новой Зеландии, России, Сингапура, Швейцарии и Вьетнама - которые вообще не смогли уменьшить планы относительно выбросов углекислого газа - они подали те же или даже менее амбициозные цели на 2030 год, чем в 2015 году.

Эксперты говорят, что пока только Гамбия смогла принять нужные меры для уменьшения роста средней температуры.

Эксперты анализировали климатические цели 36 стран мира и в целом Европейского Союза по количеству выбросов углекислого газа к 2030 году. Примерно 70 стран не представили свои цели, поэтому в отчет их не включали.

Согласно новому докладу ООН, пандемия COVID-19 не замедлила процесс изменения климата, а выбросы углекислого газа быстро восстанавливаются после временного спада из-за экономического замедления и не приближаются к целям сокращения. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает оставаться на рекордно высоких уровнях, что приведет к опасному нагреванию планеты. Повышение глобальной температуры усиливает разрушительные экстремальные погодные условия во всем мире, что постепенно влияет на экономику и общество.

Ученые отмечают, что в соответствии с планами по уменьшению выбросов парниковых газов, которые подали почти 200 стран, мир не сможет достичь цели по ограничению глобального потепления в 2 градуса.