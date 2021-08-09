Люди беспрецедентными темпами меняют климат Земли, и необходимо резко сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, чтобы удержать глобальную температуру в пределах норм, установленных Парижским климатическим соглашением.

Как передает Укринформ со ссылкой на dpa, об этом говорится в опубликованном Межправительственной группой экспертов по вопросам изменения климата (МГЭИК) отчете, который является наиболее основательным с момента выхода в 2013 году пятого оценочного отчета МГЭИК как научной основы для Парижского климатического соглашения.

«Масштабы недавних изменений в климатической системе в целом и текущее состояние ее многих аспектов являются беспрецедентными в течение многих веков и многих тысячелетий», - говорится в отчете.

Авторы уверяют, что концентрация углекислого газа в атмосфере в 2019 году была самой высокой за последние 2 миллиона лет, а глобальная температура поверхности земли «с 1970 года увеличивалась быстрее любых других пятидесятилетних периодов в истории за последние 2 тысячи лет».

Что касается других изменений климата, то в МГЭИК отметили, что ежегодная площадь льда в Арктике за период с 2011 по 2020 годы была самой низкой с 1850 года, а глобальный уровень моря «с 1900 года повышался быстрее, чем в любом другом веке за последние 3 тысячи лет».

Деятельность человека, утверждают авторы, «очень вероятно является причиной» таяния ледников по всей земле за последние три десятилетия, таяния гигантского ледового покрова Гренландии, а также уменьшения весеннего снежного покрова в Северной Америке.

Согласно прогнозам МГЭИК, увеличение глобальной температуры превысит порог, предусмотренный Парижским климатическим соглашением, «в случае, если в последующие десятилетия не будет резкого сокращения выбросов углекислого и других парниковых газов».

Авторы уверяют, что в таком случае планете будут угрожать экстремальные погодные условия, включая засухи и наводнения, рост уровня моря, сокращение площади ледяного покрова в Арктике, к чему не смогут адаптироваться многие растения и животные.

Кроме того, специалисты определили различные варианты развития климатической ситуации в зависимости от приложенных усилий по сокращению выбросов в атмосферу Земли.

Так, по их прогнозам, согласно всем рассмотренным вариантам, глобальная температура поверхности земли будет продолжать расти, по крайней мере, до середины нынешнего века.

Согласно сценарию наибольших выбросов, глобальная температура вырастет на 5,7 градуса к концу века, а наиболее низких - к 2100 году она может сохраниться на уровне от 1 до 1,8 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Отчет МГЭИК создавали 234 эксперта из 66 стран, в том числе из Украины. Вторая и третья части отчета, выход которых ожидается в 2022 году, сосредоточатся на вопросах последствий, адаптации и уязвимости к изменению климата, а также рассмотрят усилия относительно смягчения последствий воздействия человека на изменения климата Земли.

Межправительственная группа экспертов по вопросам изменения климата создана в 1988 году совместно со Всемирной метеорологической организацией и Программой ООН по окружающей среде для оценки научной информации, касающейся изменения климата и формулировки реальных стратегий реагирования на эти изменения.