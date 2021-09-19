Суд присяжных Лос-Анджелеса признал мультимиллионера, наследника империи недвижимости 78-летнего Роберта Дерста виновным в убийстве первой степени своей лучшей подруги Сьюзен Берман, которое произошло более 20 лет назад, пишет The Guardian.

Берман была застрелена в своем доме в Беверли-Хиллз в декабре 2000 года. Тогда она как раз готовилась рассказать полиции, как помогла скрыть убийство жены миллионера Кэтлин МакКормак-Дерст.

Решение присяжных стало первым обвинительным приговором в убийстве для мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек в трех штатах на протяжении почти 40 лет. Дерста признали виновным в особых обстоятельствах, что предусматривает пожизненное заключение. Судья назначил рассмотрение приговора на 18 октября.

Как пишет Reuters, Дерст не присутствовал во время объявления приговора, поскольку находился на самоизоляции после контакта с больным COVID-19. Ведущий прокурор Джон Левин в заключительном слове назвал 78-летнего мужчину «самовлюбленным психопатом», который убил Берман, пытаясь скрыть исчезновение своей жены.

Сам миллионер все обвинения в свой адрес отвергает.

Судебный процесс длился пять лет, начиная с того времени, как Дерста арестовали перед выходом последнего эпизода документального мини-сериала НВО Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дерста (The Jinx). В нем говорится об исчезновении жены миллионера в 1982 году, убийстве Сьюзен Берман 18 лет спустя и еще одном жестоком убийстве соседа Дерста в Галвестоне, штат Техас.

Документальный фильм закончился тем, что миллионер ушел после окончания интервью в туалет, не зная что его микрофон включен, и сказал несколько фраз сам себе: «Вот оно. Тебя поймали! Что, черт возьми, я сделал? Всех их убил, конечно».