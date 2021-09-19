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В центре Киева прошел Марш равенства в рамках Kyiv Pridе 19 сентября. Организаторы заявили, что участие в акции в поддержку прав ЛГБТИК+ приняли семь тысяч человек.

Киевские полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины были переведены на усиленный вариант несения службы и проинструктированы относительно алгоритма действий в случае выявления нарушений или провокаций.

На мероприятии присутствовали, в частности, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, депутат Верховной Рады от фракции Голос Инна Совсун, депутат Киевсовета от фракции Слуга народа Евгения Кулеба, отмечает УП.

Главным лозунгом шествия в этом году был: "Плечом к плечу на защиту равноправия", а темой - "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

Во время марша у парка Шевченко в Киеве также собралось около сотни противников мероприятия, в частности, представители организации Традиция и порядок, Правый сектор, Христианский фронт и нескольких других.
ForUm

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