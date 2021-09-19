В центре Киева начался Марш Равенства в рамках Kyiv Pride.

Под лозунги «Свобода - это наша красота. Бок о бок вместе за равноправие» колонна двинулась в сторону бульвара Тараса Шевченко.

Сейчас точное количество участников Марша неизвестно. Ранее организаторы заявляли, что ожидают к 10 тыс. участников.

На фоне проведения в Киеве Марша Равенства в поддержку прав ЛГБТ+ в парке Шевченко собрались несколько десятков противников акции.

Установив несколько палаток, представители организаций Традиции и порядок, Правый сектор и Христианский фронт требуют защитить «традиционные семейные ценности».