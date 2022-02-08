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Херсонский городской суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика, перевозивших пассажиров из/в закрытый пункт пропуска «Симферополь-авиа», которые, таким образом, являлись орудием совершения преступлений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 332, и ст. 334 УК Украины установлено, что российской авиакомпанией «Газпром авиа» незаконно использовались 14 пассажирских самолетов марок «Dassault Falcon», «Sukhoi Superjet» и «Boeing» для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины, нарушая правила международных полетов.

Также установлено, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства. Такие действия рассматриваются прокуратурой автономии как подрывающие суверенитет Украины.

В ведомстве напомнили, что в рамках указанного производства, по ходатайству прокуратуры автономии, наложены аресты на 263 воздушных судна, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.
ForUm

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