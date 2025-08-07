Алієв і Пашинян підпишуть у США угоду, яка підірве вплив РФ, – Reuters

Лідери Азербайджану та Вірменії, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян, готуються до підписання у Вашингтоні «рамкової мирної угоди», яка значно послабить вплив Росії в регіоні, повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, ключовим елементом угоди стане транспортний коридор, який з’єднає азербайджанський анклав Нахічевань з рештою країни через територію Вірменії. Вірменія надасть США ексклюзивні права на розвиток цього маршруту, що отримає назву «Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання» (TRIPP).

Згідно з планом, США передадуть землю в суборенду консорціуму для будівництва інфраструктури, а сам маршрут буде функціонувати відповідно до вірменського законодавства.

Крім того, очікується, що Алієв і Пашинян підпишуть документи про розпуск Мінської групи ОБСЄ, яку з 1999 року очолювали Росія, Франція та США з метою посередництва у конфлікті.