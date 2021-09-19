Министерство здравоохранения Беларуси намерено закупить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer.
Об этом сообщила пресс-служба Республиканского Союза туристических организаций Беларуси.
«Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной», - говорится в сообщении.
Сейчас в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения Спутник V и китайская Sinopharm.
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