Министерство здравоохранения Беларуси намерено закупить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Об этом сообщила пресс-служба Республиканского Союза туристических организаций Беларуси.

«Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной», - говорится в сообщении.

Вакцина от Pfizer позволит белорусским туристам выезжать в Европу.

Сейчас в Беларуси доступны вакцины российского и белорусского происхождения Спутник V и китайская Sinopharm.