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За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал шесть нарушений перемирия со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских военных из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Широкино оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Южного и Катериновки боевики открывали огонь из гранатометов различных систем.

Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 19 сентября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.

Потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года. С начала действия так называемого перемирия в результате обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков погибли более 40 украинских военных.
ForUm

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