За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал шесть нарушений перемирия со стороны террористов.
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.
В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских военных из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Широкино оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Южного и Катериновки боевики открывали огонь из гранатометов различных систем.
Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра 19 сентября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.
Потерь среди украинских военных нет.
На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года. С начала действия так называемого перемирия в результате обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков погибли более 40 украинских военных.
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